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Giriş Tarihi: 1.12.2023 23:38

A Milli Kadın Futbol Takımı, Litvanya'yı farklı mağlup etti

A Milli Kadın Futbol Takımı, Litvanya’yı farklı mağlup etti

UEFA Uluslar C Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, 2. Grup'taki beşinci maçında deplasmanda Litvanya'yı 4-0 mağlup etti.

UEFA Uluslar C Ligi 2'nci Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, 5'inci hafta maçında deplasmanda Litvanya'yı 4-0 yenerek 5'te 5 yaptı.

Vilnius'ta bulunan LFF Stadı'nda oynanan karşılaşmada Türkiye, Litvanya'ya konuk oldu. Milliler müsabakadan 4-0 galip ayrıldı. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 10'uncu dakikada Gülbin Hız, 20'inci dakikada Yağmur Uraz ve 53'üncü dakikada kendi kalesine Neverdauskaite ve 89'uncu dakikada Meryem Çal kaydetti.

Daha önce UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen milli takım, gruptaki 6'ncı ve son maçında 5 Aralık 2023 Salı günü Mersin Stadyumu'nda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

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A Milli Kadın Futbol Takımı, Litvanya'yı farklı mağlup etti
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