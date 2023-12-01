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Giriş Tarihi: 1.12.2023 09:18 Son Güncelleme: 1.12.2023 09:21

Beşiktaş evinde hezimeti yaşadı! 36 yıl sonra bir ilki yaşadı...

DHA
Beşiktaş evinde hezimeti yaşadı! 36 yıl sonra bir ilki yaşadı...

UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşamasında bu sezon taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamayan Beşiktaş, D Grubu'nun 5. haftasında da 3 puana ulaşamadı. Grubunu sonuncu tamamlaması kesinleşen Beşiktaş, evinde 36 yıl sonra bir ilki yaşadı.

Beşiktaş, Club Brugge karşısında aldığı 5-0'lık mağlubiyetle Avrupa kupalarındaki en farklı iç saha mağlubiyet rekorunu egale etti.

36 YIL SONRA BİR İLKİ YAŞADI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5'inci maçında sahasında Club Brugge'a 5-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla iç sahada 36 yıl sonra en farklı ikinci mağlubiyetini de yaşamış oldu.

KIEV'E 5-0 MAĞLUP OLMUŞTU

Beşiktaş, o dönemki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası organizasyonunda 1986-87 sezonunda iç sahada Dinamo Kiev'e 5-0 mağlup olmuştu.

Öte yandan siyah-beyazlılar, 2015-2016 sezonunda yapımı tamamlanan Beşiktaş Park'ta ise en farklı mağlubiyetini yaşadı. Beşiktaş daha önce Giresunspor'a 2021-2022 sezonunda 4-0, yine aynı sezon Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 4-1 mağlup olmuştu

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Beşiktaş evinde hezimeti yaşadı! 36 yıl sonra bir ilki yaşadı...
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