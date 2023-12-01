Fatih Karagümrük evinde İstanbulspor’u rahat geçti!

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde kafalardan seken topa Veseli ceza sahası sol çaprazından vuruşunu yaparken top yandan auta çıktı.

26'ncı dakikada ceza yayının solunda topla buluşan Can Keleş'in şutunda kaleci Jensen gole izin vermedi.

31'inci sağ kanattan hareketlenen Mendes, pasını savunma arkasına sarkan Biraschi'ye aktardı. Kaleci Jensen ile karşı karşıya kalan Biraschi'nin uzak köşeye yaptığı vuruşta savunma araya girdi ve topun ağlarla buluşmasını engelledi.

38'inci dakikada sol kanattan Ndao'nun ceza sahası içine yaptığı ortaya Jackson'ın şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlara gitti. İtirazların ardından VAR'a giden hakem Kadir Sağlam, Shukurov ile Mehmet Yeşil'in arasındaki mücadelede faul olduğunu tespit ederek golü geçersiz saydı.

45'inci dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sağ iç kulvardan Eysseric'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak sağ üst köşeden önce direğe ardından kaleci Jensen'in sırtına çarparak filelerle buluştu: 1-0.

Fatih Karagümrük, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.