Hakan Yakın: Hedefimiz maksimum puan almak

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında İstanbulspor Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, "Çok iyi başladık. 1-0 da öne geçtik. Orada hakemin kararın anlayamadık. Ondan sonra da zaten rakip 1-0 öne geçti. Biraz zordu. İkinci devre biraz oyundan koptuk. 2-0'dan sonra oyuncularımızın morali biraz bozuldu. Sonuçta olduğumuz yere baktığımızda oyuncularımızı anlıyorum. Geçen hafta kazandık. Bu hafta yenildik. Rakip takım akıllı oynadı. Devre arasına 4 maçımız kaldı. Hedefimiz maksimum puanları almak. Ondan sonra yolumuza bakacağız" şeklinde konuştu.

Hakem yönetiminin sorulması üzerine Yakın, "Rakip takımda bir oyuncu hentbol gibi eliyle topu aldı. Orada sarı kart beklemiştik. Birinci golden önce göremedik orada faul olduğunu. Bir daha bakıp analiz edeceğiz" diye konuştu.