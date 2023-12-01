Kerem Aktürkoğlu’nun golü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın golü seçildi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, konuk ettiği İngiliz ekibi Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın 71. dakikasında sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, skoru 3-3'e getiren golü kaydetti.
HAFTANIN EN İYİ GOLÜ SEÇİLDİ
25 yaşındaki oyuncunun attığı bu gol UEF Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın golü seçildi. Kerem, Real Madrid'den Rodrygo, Manchester United'dan Bruno Fernandes ve Arsenal'den Martin Odegaard'ın da yer aldığı listede birinci olmayı başardı.