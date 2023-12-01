Kerem Aktürkoğlu’nun golü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın golü seçildi

HAFTANIN EN İYİ GOLÜ SEÇİLDİ

25 yaşındaki oyuncunun attığı bu gol UEF Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın golü seçildi. Kerem, Real Madrid'den Rodrygo, Manchester United'dan Bruno Fernandes ve Arsenal'den Martin Odegaard'ın da yer aldığı listede birinci olmayı başardı.