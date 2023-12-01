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Giriş Tarihi: 1.12.2023 15:28 Son Güncelleme: 1.12.2023 15:42

Kerem Aktürkoğlu'nun golü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi

İHA
Kerem Aktürkoğlu’nun golü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın golü seçildi

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun, Manchester United maçında attığı gol UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, konuk ettiği İngiliz ekibi Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın 71. dakikasında sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, skoru 3-3'e getiren golü kaydetti.

HAFTANIN EN İYİ GOLÜ SEÇİLDİ

25 yaşındaki oyuncunun attığı bu gol UEF Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın golü seçildi. Kerem, Real Madrid'den Rodrygo, Manchester United'dan Bruno Fernandes ve Arsenal'den Martin Odegaard'ın da yer aldığı listede birinci olmayı başardı.

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Kerem Aktürkoğlu'nun golü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi
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