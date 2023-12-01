Son dakika Fenerbahçe haberi: Taraftarın hedefinde İsmail Kartal var!

Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi sonrası taraftarın hedefinde teknik direktör İsmail Kartal vardı. Sosyal medyada en çok konuşulanlar listesinde uzun süre zirvede kalan hoca için, "Kepazelik, rezil rüsva ettin bizi", "Elindeki en iyi orta saha oyuncusunu stoper oynatıp, merkezde dayak yersen, 3 pasla gelir gol atarlar. İsmail Kartal oyun okuyamıyor", "Tehlike çanlarını duymaya başladın mı Kartal", "İsmail Kartal elindeki kadroyu o kadar kötü kullandı ki eksikleri bahane etmesi mümkün değil" yorumları yapıldı.



GEREĞİNİ YAPACAĞIZ!



İsmail Kartal karşılaşma sonrası sözlerine, "Konuşacak bir şey yok" diyerek başladı. Taraftardan özür dileyen tecrübeli hoca şunları söyledi: "Bize yakışmayan bir yenilgi aldık. Bundan sonraki maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız. Önümüzdeki Sivasspor karşılaşmasında bunu affettireceğiz. İstanbul'daki Spartak Trnava karşısında da gereğini yapacağız ve rakibimizi yenerek gruptan çıkacağız."