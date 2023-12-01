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Giriş Tarihi: 1.12.2023 08:05

Son dakika Galatasaray haberi: Aslantepe’den ‘geri’si yalan!

UĞUR ÇEM
Son dakika Galatasaray haberi: Aslantepe’den ‘geri’si yalan!

Okan Buruk liderliğindeki Galatasaray, son iki sezonda evinde geriye düştüğü 12 maçın 9’unda (6G-3B) yenilmedi.

Manchester karşısında geriye düşse de 3-3'lük beraberlikle sahadan ayrılmayı bilen G.Saray, Okan Buruk döneminde dezavantajlı olduğu maçların %75'inde puan almayı başardı.



Okan Buruk ile son iki sezonda Aslantepe'de oynadığı 34 müsabakanın 12'sinde skorda geriye düşen Cimbom, bu maçlarda 6 galibiyet-3 beraberlik buldu. Sadece Giresunspor, Başakşehir ve Bayern Münih'e kaybederek 3 mağlubiyet gördü. 9 sınavdan alnının akıyla çıkıp Aslan gibi mücadele eden Buruk'un talebeleri, RAMS Park'ta oynadığı ve skor üstünlüğünü yitirdiği maçların %75'inden puan ve puanlar çıkarmayı başardı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Aslantepe’den ‘geri’si yalan!
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