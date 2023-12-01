Son dakika Galatasaray haberi: Aslantepe’den ‘geri’si yalan!

Manchester karşısında geriye düşse de 3-3'lük beraberlikle sahadan ayrılmayı bilen G.Saray, Okan Buruk döneminde dezavantajlı olduğu maçların %75'inde puan almayı başardı.







Okan Buruk ile son iki sezonda Aslantepe'de oynadığı 34 müsabakanın 12'sinde skorda geriye düşen Cimbom, bu maçlarda 6 galibiyet-3 beraberlik buldu. Sadece Giresunspor, Başakşehir ve Bayern Münih'e kaybederek 3 mağlubiyet gördü. 9 sınavdan alnının akıyla çıkıp Aslan gibi mücadele eden Buruk'un talebeleri, RAMS Park'ta oynadığı ve skor üstünlüğünü yitirdiği maçların %75'inden puan ve puanlar çıkarmayı başardı.