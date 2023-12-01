Son dakika haberleri: Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat'tan bomba açıklama! "Çilek transferleriyle..."

"BEŞİKTAŞ 23 SENEDİR PERİŞAN DURUMDA"

Bugün 20 yaşında bir genç kafasını omzuma koydu, ağlamaya başladı. 'Biz Liverpool'dan beri böyle bir şey yaşamadık' dedi. Biz semt takımıyız, bizim bir farkımız var. Bizim camiamız halkın kendisidir. Köyiçi, çok üzüntülüydü bugün. Ben kulübe yanlış bilgi vermeyeceğim. Biz belli bir terbiyeden geçtik, spekülatif bir duruş görmeyeceksiniz benden.