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Giriş Tarihi: 2.12.2023 15:08 Son Güncelleme: 2.12.2023 15:12

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'a veda etti: Hakkınızı helal edin

AA
Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş’a veda etti: Hakkınızı helal edin

Beşiktaş'ta yarın yapılacak olağanüstü genel kurulda başkanlık görevinden ayrılacak Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı camiaya veda etti. Çebi, "Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun, Beşiktaş'ın 120. yılı da kutlu olsun. Bu dönemde başkanlık yapmış olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Hepinizden helallik istiyorum, hakkınızı bana helal edin. Ben de Beşiktaş'a ve Beşiktaşlılara hakkımı helal ediyorum" dedi.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde devam eden idari ve mali genel kurulda üyelere son konuşmasını yapan kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, "Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun, Beşiktaş'ın 120. yılı da kutlu olsun. Bu dönemde başkanlık yapmış olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Hepinize her şey için teşekkür ediyorum. Sabah son zamanların en önemli mali genel kurulunu gerçekleştirdik. Kurul başkanlarına ve yöneticilerine saygılarımı arz ediyorum. Acı tatlı günlerimiz oldu ama birbirimizi hep sevdik. Bu sevgiyle buradan gitmek istiyorum." diye konuştu.

Helallik isteyen Çebi, "Hepinizden helallik istiyorum, hakkınızı bana helal edin. Ben de Beşiktaş'a ve Beşiktaşlılara hakkımı helal ediyorum. 12 yıl zor bir süreçti. Gece gündüz yoktu. Değer miydi, değerdi tabii ki, belki az bile oldu. Keşke fazlasını yapabilseydim. Beşiktaşlı olduğunu iddia edip trol hesaplarla bana ve aileme küfür edenlere hakkımı helal etmiyorum, kusura bakmasınlar. Bizimkisi siyah-beyaz bir aşk hikayesi. Hiçbir zaman bitmeyecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından uzun süre alkışlanan Çebi, daha sonra kongre üyeleriyle vedalaştı. Duygusal anların yaşandığı vedalaşmada Çebi'nin ailesinin ve eski yönetici arkadaşlarının ise gözleri doldu.

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Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'a veda etti: Hakkınızı helal edin
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