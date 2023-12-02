Beşiktaş Kulübü 35. başkanını seçecek! Hasan Arat mı, Serdal Adalı mı?

Beşiktaş kulübünün tarihindeki 34. başkanı olarak 20 Ekim 2019'da göreve gelen, 29 Mayıs 2022'deki olağan seçimli genel kurulda ikinci kez başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, yarın koltuğunu yeni başkana devredecek. Bu sezon futbol takımının kadro planlaması ve sergilediği kötü performans nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Çebi, 3 yıllık görev süresi dolmadan olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı. Beşiktaş'ın yeni başkanlığı için eski yöneticiler Hasan Arat ile Serdal Adalı yarışacak.

ARAT İLE ADALI 3. KEZ BAŞKANLIK İÇİN YARIŞACAK

Beşiktaş'ta başkan adayları Hasan Arat ile Serdal Adalı, 3. kez başkanlık için mücadele edecek. Arat, onursal başkan Süleyman Seba'nın son döneminde başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Hasan Arat, 2000 ve 2002'deki kongrelerde Serdar Bilgili'nin gerisinde kalarak başkanlığa seçilemedi.

Adalı ise Yıldırım Demirören ve Fikret Orman döneminde yönetici olarak görev yaptı. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da ise Ahmet Nur Çebi ile girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.

SON 4 BAŞKAN GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLAYAMADI

Beşiktaş'ta başkanlığı üstlenen son 4 isim, görev sürelerini tamamlayamadı. Siyah-beyazlılarda onursal başkan Süleyman Seba'nın ardından 2000 yılında başkanlığa seçilen Serdar Bilgili, 2004'te görevinden istifa etti. Serdar Bilgili'den sonra başkanlık koltuğuna oturan Yıldırım Demirören, 2012'de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilmesinin ardından görevinden ayrıldı. 2012-2019'da başkanlık yapan Fikret Orman ile halefi Ahmet Nur Çebi ise görev süreleri dolmadan olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı ve yeniden aday olmadılar.