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Giriş Tarihi: 2.12.2023 15:51

Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosunda 7 eksik var

AA
Beşiktaş’ın Ankaragücü maçı kadrosunda 7 eksik var

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlıkları bulunan futbolcular Arthur Masuaku, Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Valentin Rosier, Jean Onana, Eric Bailly ve Tayfur Bingöl, başkente götürülmedi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın belirlediği kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Gökhan İnler, Semih Kılıçsoy.

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Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosunda 7 eksik var
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