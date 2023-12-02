Beşiktaş’ta üyelik giriş ücreti 20 bin liraya çıktı

Beşiktaş Kulübünün olağan idari ve mali genel kurulu başladı. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrenin genel kurul divan başkanlığına Serdar Keskin seçildi.

Kongrede yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından raporların takdimine geçilecek. Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının üyelere aktarılmasından sonra görüşmelere başlanacak.

Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların ardından 1 Ocak-31 Aralık 2022 ile 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemleri idari ve mali bakımdan üyelerin oylarına sunulacak.

ÜYELİK ÜCRETİ 20 BİN, AİDAT 500 LİRAYA YÜKSELDİ

Beşiktaş Kulübünde üyelik giriş ücreti 20 bin liraya, yıllık aidat ise 500 liraya yükseltildi. Siyah-Beyazlı kulübün BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağan idari ve mali genel kurulunda üyelik giriş ücreti ile yıllık aidatın değiştirilmesine ilişkin önerge verildi.

Yapılan oylamanın ardından üyelik giriş ücreti 5 bin liradan 20 bin liraya, yıllık aidat ise 250'den 500 liraya çıkarıldı. Oy çokluğuyla kabul edilen üyelik giriş ücreti ve yıllık aidat, 1 Haziran 2024'ten itibaren geçerli olacak.