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Giriş Tarihi: 2.12.2023 15:49

Fenerbahçe'ye Fred ve Ferdi idmanın tamamında takımda yer aldı

DHA
Fenerbahçe’ye Fred ve Ferdi idmanın tamamında takımda yer aldı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 14. haftasında 4 Aralık Pazartesi günü Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam etti.

Günün tek idmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı. Alexander Djiku koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarının yapıldığı ilk bölümde takımla birlikte çalıştı. Fred ve Ferdi ise antrenmanın tamamında takımda yer aldı. Sarı-lacivertliler, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

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Fenerbahçe'ye Fred ve Ferdi idmanın tamamında takımda yer aldı
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