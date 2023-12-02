Hamit Altıntop: Grubun favorisi Portekiz

Almanya'nın Hamburg şehrindeki Elbphilharmonie Konser Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hamit Altıntop, "İyi bir kura. Baktığımızda Portekiz çok güçlü, Çekya da iyi bir hava yakaladı. Play-off'un C Grubu olması da aslında bizim için avantaj. Bizim hedefimiz bu avantajı kaybetmemek, turu geçmek, hedefimiz bu. Bu, açık ve net. Ama tabii ki uzun bir süreç var. Umarım oyuncularımız üzerine koyarak ilerler ve hazır bir şekilde haziranda takımla bir arada oluruz. Mart ayında iki hazırlık maçımız olacak. O maçları iyi değerlendirip, en iyi şekilde Dortmund şehrinde, 18 Haziran'da iyi bir başlangıç yaparız. İki maçımızın Dortmund'da olması büyük bir avantaj. 80 bin kapasiteli bir stat. Orada vatandaşlarımızla, futbolseverlerimizle bir arada olmak çok büyük bir avantaj. Bu avantajı dezavantaja çevirmemek lazım, iyi hazırlanmak gerek. Mütevazılığımızı da kaybetmememiz gerekir ki konsantrasyonumuzu yüksek tutalım." ifadelerini kullandı.

Altıntop, "C yolu play-off'undan hangi takımın gelmesini istersiniz?" sorusunu, "Lüksemburg ile çok uzun zaman olmayan süreçte iki defa oynama şansımız oldu. Gürcistan, Yunanistan ve Kazakistan var. Hepsi altyapılarına iyi yatırım yaptı. Hangisi olursa en iyi şekilde futbolumuzu yansıtıp, iyi bir sonuçla turu geçmek istiyoruz. Hedef net." şeklinde yanıtladı.

"PORTEKİZ BU GRUBUN FAVORİSİ"

Hamit Altıntop, grubun favorisinin Portekiz olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Portekiz ile Dünya Kupası play-off'una deplasmanda yeni bir hoca, yeni bir kadrolaşma ile çıktık. İki farklı devre oynadık, bir penaltı pozisyonu var, gol olabilirdi. Onları çok fazla tartışmamıza gerek yok. Portekiz, bu grubun favorisi. Portekiz, son 15 yılda inanılmaz mesafe katetti. Sadece oyuncu olarak değil antrenör bazında da çok çok iyi mesafe katettiler. Her turnuvada çok iyi sonuçlar aldılar. 2016'da Avrupa şampiyonu oldular. Bizimle kıyasladığımızda aramızda biraz mesafe var gibi ama günlük futbolda bu, maçtan maça değişebiliyor. Bunu kısa zaman önce Hırvatistan ve Almanya'yı yenerek gösterdik. Bunu sürekli hale getirmek istiyoruz. Bunu da umarım turnuvada yansıtabiliriz."

Altıntop, "Grup kuraları çekildiğinde, turnuvada nereye kadar gidebileceğimizi hayal ettiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hayaller üzerinden gitmemiz gerekir mi, evet hayal kurmamız gerekir. Özellikle Almanya'da vatandaşlarımızla birlikte 7 maçlık bir periyoda girmek istiyoruz. Olur mu olmaz mı göreceğiz. Bizim takım çok kıymetli, onlara cesaret vermemiz gerek. Onları doğru uyarılarla, doğru şekilde hazırlamamız gerekir. Her maç çok çok iyi oynamamız gerek. Oyuncularımızın üstün performans göstermesi gerekir ki hayallerimize ulaşalım. Bunu kesinlikle yapabiliriz. İlk hedefimiz grupları geçmek, son 16'ya kalmak. Sonra kısmen de olsa futbol şansı gerekli."