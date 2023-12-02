Kenan Yıldız, Liverpool yolunda! Jürgen Klopp transfere onay verdi

Sezon başında Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'ten ayrılan ve İtalyan devi Juventus ile sözleşme imzalayan Kenan Yıldız'ın talipleri artmaya devam ediyor. CalcioMercato sitesinde yer alan habere göre; İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool'un yeni sportif direktörü Jorg Schmadtke'nin, Bayern Münih altyapısından beri takip ettiği Kenan Yıldız'ı teknik direktör Jürgen Klopp'a önerdiği ve Alman teknik adamın da bu transfere onay verdiği belirtildi.

Haberde, milli futbolcunun her role uyum sağlayabildiği, patlayıcı gücü, fiziği ve mükemmel bir tekniğe sahip olduğu ifade edildi.

JUVENTUS TUTMAK İSTİYOR

Serie A ekibi, milli futbolcuyu satmayı düşünmüyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri, Kenan Yıldız'ı A Takım kadrosuna dahil etmişti.

3 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını giyen ve Almanya ile oynanan dostluk maçında muhteşem bir gol atan Kenan Yıldız, Galler karşılaşmasını da 1 asist ile tamamlamıştı. Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden 18 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon totalde 10 maça çıktı ve 1 gol, 1 asist ile oynadı.