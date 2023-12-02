Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı

TRENDYOL Süper Lig'de 14. hafta maçında Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Bitexen Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Heyecan dolu mücadeleninAkdeniz ekibi 35'teşık golüyle eşitliği yakaladı. 57'de, Antalya'yı öne geçirirken 62'de2-2'yi buldu. 71'de, Hatay'ı üstünlüğe taşıdı. 88. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Adam Buksa kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atıp skoru belirleyen isim oldu: 3-3.MÜCADELENİN son dakikalarında yaşanan bir pozisyona sinirlenip soyunma odasının yolunu tutan, bir süre sonra da tekrar yedek kulübesine dönen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, karşılaşmanın ardındanBunun üzerine de kırmızı kart gördü. Antalyaspor'un hocası Nuri Şahin de Demirel'i sakinleştirmeye çalıştı.