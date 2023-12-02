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Giriş Tarihi: 2.12.2023

Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı

Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı
TRENDYOL Süper Lig'de 14. hafta maçında Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Bitexen Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Heyecan dolu mücadelenin 19. dakikasında perdeyi Strandberg açarken, Akdeniz ekibi 35'te Erdoğan Yeşilyurt'un şık golüyle eşitliği yakaladı. 57'de Adam Buksa, Antalya'yı öne geçirirken 62'de Kerim Alıcı 2-2'yi buldu. 71'de Kilama, Hatay'ı üstünlüğe taşıdı. 88. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Adam Buksa kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atıp skoru belirleyen isim oldu: 3-3.

Demirel'e kırmızı kart
MÜCADELENİN son dakikalarında yaşanan bir pozisyona sinirlenip soyunma odasının yolunu tutan, bir süre sonra da tekrar yedek kulübesine dönen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, karşılaşmanın ardından hakem Yiğit Arslan'ın yanına giderek şiddetli şekilde itirazda bulundu. Bunun üzerine de kırmızı kart gördü. Antalyaspor'un hocası Nuri Şahin de Demirel'i sakinleştirmeye çalıştı.

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Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı
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