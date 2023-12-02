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Giriş Tarihi: 3.12.2023 01:20

Newcastle United, Manchester United'ı tek golle devirdi

Newcastle United, Manchester United’ı tek golle devirdi

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da rakipleri arasında bulunan Manchester United, Premier Lig'in 14. haftasında Newcastle United'a 1-0 mağlup oldu.

St. James' Park'ta oynanan maçı Newcastle 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golü 55. dakikada Anthony Gordon'dan geldi.

Ligde son olarak Chelsea'yi 4-1 mağlup eden Newcastle, güçlü rakibi Manchester United'ı da eli boş gönderdi. Öte yandan Erik ten Hag'ın öğrencileri ligde 3 maç sonra puan kaybetti.

Bu sonuçla puanını ev sahibi ekip puanını 26'ya çıkardı. Manchester United ise 24 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, Chelsea'yi ağırlayacak. Newcastle ise Everton deplasmanına gidecek.

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Newcastle United, Manchester United'ı tek golle devirdi
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