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Giriş Tarihi: 2.12.2023 23:02

Pendikspor'da hakem tepkisi! "Kara gece..."

Pendikspor’da hakem tepkisi! Kara gece...

Pendikspor sahasında Galatasaray'a 2-0 kaybetti. Bordo beyazlılar hakem kararlarına tepki gösterdi ve "Bu akşam Türk futbolu adına kara gecelerden birini yaşadık." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Galatasaray'a 2-0 kaybetti. Bordo beyazlılar maçın ardından hakemlere tepki gösterdi.

PENDİKSPOR'UN AÇIKLAMASI

"Bu akşam Türk futbolunun adına kara gecelerden birini yaşadık. Tüm ülkenin gözleri önünde bir Türk hakeminin düştüğü acizliği; ülkesine, değerlerine ve ülke futboluna inanan Pendikspor camiası adına utançla izledik.

Maç boyunca tüm takdir haklarını rakibimizden yana kullanan, iki net penaltımızı vermeyen, düdük çalmaktan adeta korkan bir hakem yönetimi vardı. Maalesef çalamadığı pozisyonları gördüğünü maç sonunda itiraf eden bu hakemin düştüğü duruma üzüldük hatta utandık. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında yaşadığımız hakem faciasının anısı daha tazeyken, aynı hakem tarafından yine bir yönetim rezaleti yaşadık. Her yönetiiği Pendikspor maçında skandal kararlara imza atan Volkan Bayarslan'ın amacının ne olduğunun cevabını Merkez Hakem Kurulu'ndan bekliyoruz. Bu tip hakem acziyetlerini, hatalarını gidermek adına tüm dünyada uygulanan VAR sisteminin ülkemizde de ivedilikle uygulanması gerekmektedir. Türk futbolunun marka değerini yükseltecek yegane faktör saha içinde adaletin sağlanmasıdır."

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Pendikspor'da hakem tepkisi! "Kara gece..."
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