Sakarya deplasmanda Ankara Keçiörengücü’nü 3 golle geçti

Stat: Aktepe
Hakemler: Fatih Tokail, Güner Mumcu Taştan, Onur Gülter
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Özer Özdemir, Erkam Reşmen, Arda Hilmi Şengül, Muharrem Cinan, Mara (Dk. 67 Dembele), Erkam Develi (Dk. 78 Bilal Budak), Melih İnan, Bardhi (Dk. 46 Şahverdi Çetin), Camara (Dk. 66 Ariyibi), Koray Kılınç (Dk. 46 Mayi)
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Donkor, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Roshi, Sinan Kurt (Dk. 64 Mikail Okyar), Hasan Kılıç, Murat Cem Akpınar (Dk. 64 Simon), Del Valle (Dk. 78 Ali Ülgen), Burak Süleyman (Dk. 73 Ndlovu)
Goller: Dk. 4 Melih İnan (Ankara Keçiörengücü), Dk. 24 ve Dk. 73 Del Valle, Dk. 90+3 Ndlovu (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Mara, Dk. 83 Ariyibi (Ankara Keçiörengücü), Dk. 45 Murat Cem Akpınar, Dk. 49 Donkor (Sakaryaspor)