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Giriş Tarihi: 2.12.2023 15:36

Sakarya deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 3 golle geçti

AA
Sakarya deplasmanda Ankara Keçiörengücü’nü 3 golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup etti.

Ankara Keçiörengücü 1 - 3 Sakaryaspor

Stat: Aktepe
Hakemler: Fatih Tokail, Güner Mumcu Taştan, Onur Gülter

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Özer Özdemir, Erkam Reşmen, Arda Hilmi Şengül, Muharrem Cinan, Mara (Dk. 67 Dembele), Erkam Develi (Dk. 78 Bilal Budak), Melih İnan, Bardhi (Dk. 46 Şahverdi Çetin), Camara (Dk. 66 Ariyibi), Koray Kılınç (Dk. 46 Mayi)
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Donkor, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Roshi, Sinan Kurt (Dk. 64 Mikail Okyar), Hasan Kılıç, Murat Cem Akpınar (Dk. 64 Simon), Del Valle (Dk. 78 Ali Ülgen), Burak Süleyman (Dk. 73 Ndlovu)

Goller: Dk. 4 Melih İnan (Ankara Keçiörengücü), Dk. 24 ve Dk. 73 Del Valle, Dk. 90+3 Ndlovu (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Mara, Dk. 83 Ariyibi (Ankara Keçiörengücü), Dk. 45 Murat Cem Akpınar, Dk. 49 Donkor (Sakaryaspor)

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Sakarya deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 3 golle geçti
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