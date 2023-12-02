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Giriş Tarihi: 2.12.2023 21:36

Samsunspor, Adana Demirspor'u deplasmanda yendi

Samsunspor, Adana Demirspor’u deplasmanda yendi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Yılport Samsunspor, Yukatel Adana Demirspor'uı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Adana Demirspor, 27. dakikada VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyı M'baye Niang ile gole çevirerek 1-0 öne geçti.

34. dakikada ise bu kez konuk Yılport Samsunspor, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Karadeniz ekibinde atış için topun başına geçen Olivier Ntcham, hata yapmadı ve 35. dakikada 1-1'lik eşitliği sağladı.

45+4'te Carlo Holse ile bir gol daha bulan Samsunspor, soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

Karadeniz ekibi 64. dakikada Marius ile farkı 2'ye çıkardı: 1-3

Ev sahibi Adana Demirspor, 70'. dakikada Yusuf Barasi ile farkı 1'e indirdi: 2-3

Kalan sürede skor değişmedi ve Yılport Samsunspor, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla son 5 maçta 3. galibiyetini alan Samsunspor puanını 11 yaptı. Adana Demirspor ise 23 puanda kaldı.

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Samsunspor, Adana Demirspor'u deplasmanda yendi
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