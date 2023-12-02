Son dakika: Ahmet Nur Çebi yönetimi 2022 yılı için ibra edildi

AHMET NUR ÇEBİ: 400 MİLYON BORÇLA ALDIĞIM GÖREVİ 180-200 MİLYON PARAYLA DEVREDİYORUM

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, görev sürecinde yaptıklarını anlattı. BJK Emlakjet Spor Salonu'nda yapılan olağan idari ve mali genel kurulda konuşan Çebi, göreve geldikleri dönemle ilgili bilgiler aktararak, şunları söyledi:

"Geldiğimizde banka yapılandırması nedeniyle gelirler bankalara temlikliydi. Birçok sıkıntımız vardı. Elektrikten suya ve ödenmemiş maaşlar vardı. Elimden geldiği kadar vazifemi yapmaya çalıştım. Çok zor dönemlerdi. Özellikle eylül ayı sonunda UEFA'ya verilmesi gereken yazı, ekim sonuna ertelenmişti. Temiz kağıdı vermek için göreve geldikten sonra 5 günümüz vardı. O parayı tedarik ettik ve sorunu aştık. Pandemi zor bir dönemdi. Hiçbir yere gidemiyorsunuz, ilişki kuramıyorsunuz, alacaklılar alacaklarını istiyor. Para vermeye gelince pandemi mazereti nedeniyle kimse ortada yoktu. Bu süre içinde de icra davalarını kapıda göğüslediğimiz bir süreç yaşadık. Beşiktaş'ın borcu 'namustur' dedik ve kapıya gelen herkesle göğüs göğüse mücadele ettim. Bırakmam Seni kampanyasıyla camia, enerjiyi bana verdi. Bu camia büyük ve kutsal bir camia."

Bankalar Birliği ile yapılan yapılandırmaya da değinen Çebi, "Yapılandırma süreciyle uğraştık. Cumhurbaşkanına gittik ve tüm kulüplerin önünün açılması talimatı verildi. Yolumuza devam etme şansı bulduk. O dönemde 40 milyon avroyu ilk yapılandırmada liraya çevirdik ve kulübümüze 600-700 milyon lira bir tasarruf ettirdik. Pandemi döneminde Sergen hocayla beraber 3 kupa aldık. Bu zor dönemde getirilen kupaların da önemi ve değeri vardır. O kupaları getiren Beşiktaş taraftarıdır. Taraftar, camia, genel kurul bir bütündür. Bir birinden ayırt edemezsiniz. Camiamızın her bireyi Beşiktaş'ı oluşturuyorlar" ifadelerini kullandı.

Yeni yönetimin borçla karşılaşmayacağını anlatan Başkan Çebi, "Bugün dünden bir kuruş kalan borcu ödenmemiş yoktur. Bankalar dışında borcumuz yoktur. Arkadaşlar geldiğinde böyle bir sorunla karşılaşmayacaklar. Bunu kendim için gurur vesilesi olarak görmek istiyorum. Rahmi Koç, Beko ve Tüpraş ile her zaman yanımızda oldu. Kendisiyle olan dostluğum çerçevesinde kendisiyle görüşerek işi sonuçlandırdık. Bu süreç içinde birinci yıl zaten kulübün alacağı hakkıydı. İkinci ve üçüncü yılların parası Beşiktaş'a finansal açıdan kar sağladığı için erken tahsil edilmiştir, kullanılmak için değil. Para kasada, gelen arkadaşlar ihtiyaçları olursa kullanacaktır. 400 milyon borçla başladığım görevi kasada artı 180-200 milyon parayla devrediyorum" diye konuştu.