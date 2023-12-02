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Giriş Tarihi: 2.12.2023 09:50

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: 2 puan gitti, 70 milyon geldi

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: 2 puan gitti, 70 milyon geldi

Galatasaray, Manchester United maçı ile kasasını doldurdu. Beraberlikten 29.3 milyon TL kazanan G.Saray, 10 bin bilet satışından da 40 milyon TL’lik gelirle nefes aldı.

Manchester United maçında iki puan kaybeden Galatasaray, kasasını ise doldurdu. UEFA'dan 930 bin Euro (29.3 milyon TL) beraberlik ödülü alan sarı-kırmızılı kulüp, 10 bine yakın bilet satışından ise 40 milyon TL sıcak parayı kasasına koydu.

Taraftarlar, fiyatları 900 TL ila 20 bin TL arasında değişen Manchester United maçı biletlerini tamamen tüketmişti. Bir günde 70 milyon TL'ye yakın gelir elde eden Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi sayesinde 31 milyon Euro kazandı.

İkinci tura kalınması halinde 12.4 milyon Euro (390.6 milyon TL) daha sarı-kırmızılı kulübün kasasına girecek.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: 2 puan gitti, 70 milyon geldi
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