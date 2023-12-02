SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: 2 puan gitti, 70 milyon geldi

Taraftarlar, fiyatları 900 TL ila 20 bin TL arasında değişen Manchester United maçı biletlerini tamamen tüketmişti. Bir günde 70 milyon TL'ye yakın gelir elde eden Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi sayesinde 31 milyon Euro kazandı.

İkinci tura kalınması halinde 12.4 milyon Euro (390.6 milyon TL) daha sarı-kırmızılı kulübün kasasına girecek.