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Giriş Tarihi: 2.12.2023 17:57 Son Güncelleme: 2.12.2023 18:00

Son dakika haberleri: Galatasaray, Süper Lig'de Pendikspor'un konuğu oluyor! İlk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Süper Lig’de Pendikspor’un konuğu oluyor! İlk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberleri... Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'la karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri... Galatasaray, Süper Lig'de Pendikspor ile karşılaşıyor. Pendik Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

PENDİKSPOR: Erdem, Sequeira, Welinton, Berkay, Serkan, Vukovic, Lusamba, Oscar, Gökcan, Halil, Erencan.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Kaan, Kazımcan, Sergio Oliveira, Torreira, Tete, Ziyech, Kerem, Icardi.

Ligde geride kalan 13 haftada 11 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 34 puan topladı. Galatasaray, haftaya aynı puanda olduğu lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada girdi.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 13 puanla 16. sırada yer alıyor.

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ İLK RANDEVUSU

Galatasaray ile Pendikspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.

Kırmızı-beyazlı takım, Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor. İki ekip, bundan dolayı Süper Lig'deki ilk randevusuna çıkacak.

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Son dakika haberleri: Galatasaray, Süper Lig'de Pendikspor'un konuğu oluyor! İlk 11'ler belli oldu...
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