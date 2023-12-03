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Giriş Tarihi: 3.12.2023 19:41

Abdullah Avcı, "Oyunun tadı, tuzu yoktu"

İHA
Abdullah Avcı, Oyunun tadı, tuzu yoktu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor mağlubiyeti sonrası tadı, tuzu olmayan bir müsabaka oynadıklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "6 maç oldu geleli, bugün ilk mağlubiyetimizi aldık. Oyun olarak da, performans olarak da kötü bir maçtı. Kazandığımız zaman da, berabere kaldığımız zaman da sürekli tekrar yapmamız gerektiğini, çok çalışmamız gerektiğini anlattım. Hazırlıklarımızı ve organizasyonlarımızı yapmamız gerektiğini ifade ettim. Görmediğimiz oyuncuları görmeye ve organizasyona katkı sağlamalarını düşünüyorduk ama bireysel olarak performanslar ve maç kötüydü. Oyunun tadı tuzu olmadığı bir maç oynadık. Normalde kaybetmemiz gereken bir durumdu son dakikalarda. Pozisyon, oyun akışı ve performans sıkıntısı hoş durmadı. Özür diliyoruz. Hem devre arası hem sezon sonrasına hazırlık yapacağız. İlk mağlubiyetimiz, üzülüyoruz ama çalışmaya ve tekrar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Taraftarların tepkisinin sorulması üzerine ise Avcı, "Trabzonspor taraftarı çok yoğun duygular yaşayabiliyor. Pepe ve Abdulkadir Ömür, buranın oyuncusu. Bu işi yapıyorsak, bunlar bu işin içinde var. Bunlarla yaşamaya alışmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

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Abdullah Avcı, "Oyunun tadı, tuzu yoktu"
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