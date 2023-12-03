Beşiktaş yeni başkanını seçiyor! Hasan Arat mı? Serdal Adalı mı?





ATİBA EKİBE KATILACAK



SERDAL Adalı, Beşiktaş tarihinin en çok forma giyen yabancı futbolcusu olarak efsaneler arasına giren Atiba Hutchinson ile bir araya geldi. İkili Beşiktaş'ın geleceği ve jübile hakkına sohbet etti. Atiba, gözyaşları ile veda ettiği Beşiktaş'ta görev almaya her zaman açık olduğunu söyledi.