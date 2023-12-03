Beşiktaş yeni başkanını seçiyor! Hasan Arat mı? Serdal Adalı mı?

Beşiktaş'ta, Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleşen ve siyah-beyazlıların 35. başkanının belli olacağı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan başkanlığına Ahmet Akpınar'ın seçildiği genel kurulda, Serdal Adalı ve Hasan Arat başkanlık için yarışacak.
ALKIŞLANAN HAREKET
Adalı, mali genel kurulda Hasan Arat'ın yanına gitti. Arat da yerinden kalktı ve kollarını açarak rakibini karşıladı. İkili, birbirlerine sarılırken el ele kongre üyelerini selamladılar. Bu sırada salondan alkış sesleri yükseldi.
HASAN ARAT'IN EKİBİ BELLİ OLDU
Olağanüstü genel kurulda Serdal Adalı'nın rakibi olan Hasan Arat, Samet Aybaba'yı genel koordinatörlük görevine getirecek. Feyyaz Uçar ise futboldan sorumlu yönetici olacak. Arat, transfer konusunda PSG, Chelsea ve Al-Nassr ile iş birliğine giderken bu takımlardan oyuncu alma noktasında öncelik aldı. Arat, seçim öncesi 2 yıldızla anlaştığının mesajını da vermişti.
'ADALI, ÇEBİ'NİN DEVAMI'
Hasan Arat, dünkü mali genel kurulda yaptığı konuşmada, Serdal Adalı hakkında şunları söyledi: "Mali kongrede yönetim listemizle ilgili aleyhte konuşma oldu. Biz bir karar aldık ve yapılanlara müdahalede bulunmadık. Bizim işimiz, mesaimiz, hazırlığımız tamamen kongreye yönelik. Ahmet Nur Çebi yönetiminin, Serdal Adalı taraftarlarınca ibra edilmesi, benim seçim kampanyam boyunca söylediğim 'Birbirlerinin devamı' söylemini doğruladı."
HASAN ARAT'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ:
Hüseyin Yücel
Dr. Cüneyt Sezgin
Onur Göçmez
Yalçın Ayaydın
Mete Vardar
M. Kaan Şakul
Altın Mimir
Feyyaz Uçar
YEDEKLER
Işıl Zeybek
Ekrem Keçoğlu
Kadir Kılıç
Çağlayan Tuğal
Bünyamin Burak Aslan
SERDAL ADALI PROJELERİNİ ANLATTI
Serdal Adalı'nın en büyük projesi futbol… "İlk işim takımı ayağa kaldırmak" diyen Adalı, sportif direktör Mehmet Özdilek yönetiminde ara transferi başladığı gün olan 11 Ocak tarihinde bitirmeyi vadetti. Adalı, 200 milyon Euro'luk gayrimenkul projesinin temellerini 10 ay içerisinde atmayı ve kulübün borcunun büyük bir bölümünü buradan gelecek gelirle kapatmayı hedefliyor.
ATİBA EKİBE KATILACAK
SERDAL Adalı, Beşiktaş tarihinin en çok forma giyen yabancı futbolcusu olarak efsaneler arasına giren Atiba Hutchinson ile bir araya geldi. İkili Beşiktaş'ın geleceği ve jübile hakkına sohbet etti. Atiba, gözyaşları ile veda ettiği Beşiktaş'ta görev almaya her zaman açık olduğunu söyledi.
SERDAL ADALI'NIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ:
Metin Keçeli
Hakan Daltaban
Uğur Fora
Orhan Özalp
Ufuk Akçiğit
Çağatay Abraş
Kaan Kasacı
Aykan Aydın
YEDEKLER
Atilla Bingöl
Melih Aydoğdu
Hazal Kalkavan Karahan
Mustafa Mollaoğlu
Mahir Kaplan