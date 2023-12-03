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Giriş Tarihi: 3.12.2023 23:20

Emre Belözoğlu: 2 puanı kaçıran taraf...

Emre Belözoğlu: 2 puanı kaçıran taraf...

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, evlerinde 1-1 berabere biten Beşiktaş maçı sonrasında, “2 puanı kaçıran tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Ankara'da Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Maç boyunca kendilerini destekleyen MKE Ankaragücü taraftarlarına teşekkür ederek söze başladı. Belözoğlu, "Taraftarımıza 3 puanı armağan etmek en büyük isteğimizdi. Büyük fotoğrafa bakıldığında oyuncularım bence istediler. 2 puanı kaçıran tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum. Karşımızda çok değerli ve önemli oyunculara sahip büyük bir takım var. 1 puan beni hiçbir zaman mutlu edecek bir gerçek olmadı hayatımda. Kazanan-kaybetmeyen kimliğe ulaşmak adına yarım da olsa bir adım olarak görüyorum bunu" değerlendirmesinde bulundu.

Son dönemde kendisinin 'Fenerbahçeliyim' şeklinde verdiği demece ilişkin yöneltilen soruyu yanıtlayan Belözoğlu, "Bu ülkede ben 16 yaşımdan bu yana eleştiri alıyorum. Çok büyük iftiralarla da karşı karşıya kaldım. Fenerbahçeliyim, bir gün Fenerbahçe'ye karşı hangi takımda olursam olayım, bunu Başakşehir'de de yaptım, burada da Allah'ın izniyle yapacağım. Benim ekmeğini yediğim ve benden bir şeyler bekleyen bir camia var. Ben Ankaragücü'nün başarısı için karşıma kim çıkarsa çıksın elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Türkiye'de maalesef ki popülist bir yapı var. Algıyı yönetmek isteyen bir yapı var. Ben hiçbir zaman onların oyuncağı olmadım. Benim için bir gerçek var, futbol ve futbola hizmet etmek. Fenerbahçe'nin çok önemli dönemlerinde futbolcusu oldum, teknik direktörlüğünü yaptım, sportif direktörlüğünü yaptım. Fenerbahçeliyim demekten de hiçbir zaman geri durmam. Ama Ankaragücü-Fenerbahçe maçında Ankaragücü'nün kazanması için her şeyi ortaya koyarım" diye konuştu.

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Emre Belözoğlu: 2 puanı kaçıran taraf...
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