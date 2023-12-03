Galatasaray ve Fenerbahçe’den Hasan Arat’a tebrik!

Beşiktaş'ın yeni başkanı bugün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda Hasan Arat oldu. Resmi sonuçların açıklanmasının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri Hasan Arat için tebrik mesajı yayımladı. Kulüplerin mesajları şöyle:

Galatasaray: "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan seçilen Sayın Hasan Arat'ı kutlar, bu seçimin Türk sporu adına hayırlı olmasını dileriz."

Fenerbahçe: "Beşiktaş JK Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Sayın Hasan Arat'ı tebrik ediyor; kendisine ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz."