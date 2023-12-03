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Giriş Tarihi: 3.12.2023 23:22

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak Hasan Arat'ı tebrik etti!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak Hasan Arat’ı tebrik etti!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Beşiktaş’ın yapılan Olağanüstü Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Hasan Arat’ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Beşiktaş'ın yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nun ardından 35. başkanlığa seçilen Hasan Arat'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş Kulübü'nün yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Hasan Arat ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Siyah-beyazlı ekibin yeni başkanı Hasan Arat'a ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak Hasan Arat'ı tebrik etti!
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