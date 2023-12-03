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Giriş Tarihi: 3.12.2023 15:47

Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı 4-2 mağlup etti

Kasımpaşa, Gaziantep FK’yı 4-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Kasımpaşa-Gaziantep FK karşılaşması, ev sahibi ekibin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Kasımpaşa-Gaziantep FK karşılaşması, ev sahibi ekibin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada sağdan topu süren Markovic, pasını ceza sahasına hareketlenen Mustafa Eskihellaç'a aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1.

53. dakikada Maxim'in pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Draguş, meşin yuvarlağı Markovic'e aktardı. Bu oyuncunun altıpas çizisi önünde yaptığı vuruşu Kasımpaşalı Winck, çizgiden çıkardı. Savunmadan dönen topu kaleye gönderen Markovic, aradaki farkı 1'e indirdi: 3-2.

76. dakikada sağ kanatta rakibinden sıyrılan Fall, ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Hajradinovic'e pasını aktardı. Bu oyuncunun vuruşu sonrası kaleci Nita meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu kontrol eden Aytaç Kara, ceza sahası içine hareketlenen Da Costa'ya pasını verdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak, üst direğe de çarpıp auta çıktı.

82. dakikada Ben Ouanes pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Da Costa, bekletmeden meşin yuvarlağı Fall'a aktardı. Bu oyuncunun altıpas çizgisi önünde yaptığı vuruşla aradaki fark yeniden ikiye çıktı: 4-2.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

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Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı 4-2 mağlup etti
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