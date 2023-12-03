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Giriş Tarihi: 3.12.2023 23:32

MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçından sonra taraftarlar arasında olaylar çıktı

MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçından sonra taraftarlar arasında olaylar çıktı

Süper Lig'in 14'üncü haftasında MKE Ankaragücü, konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Eryaman Stadı'nda taraftarların sebep olduğu olaylar yaşandı.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında MKE Ankaragücü, konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Eryaman Stadı'nda taraftarların sebep olduğu olaylar yaşandı. İlk olarak stattan MKE Ankaragücü taraftarları, Beşiktaş tribünlerine yabancı madde attı. Bunun üzerine polis, MKE Ankaragücü taraftarlarına müdahale etti. Stat içinde bekletilen Beşiktaş taraftarları ise koltukları kırarak ev sahibi ekibin taraftarlarına atmaya çalıştı. Yaşanan olay sonrasında polis, uzaklaştırmaya çalıştığı MKE Ankaragücü taraftarlarının taşlı saldırısına uğradı. Taraftarlarca atılan taşlardan yaralanan olmazken polis araçlarının camları kırıldı.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI TRİBÜNÜ YAKTI"

Stadyumdan ayrılmayı bekleyen Beşiktaş taraftarları, yan tribündeki MKE Ankaragücü pankartlarını sökerek ateşe verdi. İtfaiye ekipleri, yanmakta olan koltuklara müdahale ederek söndürdü. Deplasman tribününde yer alan siyah-beyazlı taraftarlar, tribünlerdeki koltukların yanı sıra stadyum tuvaletlerine de zarar verdi. Beşiktaş taraftarları polisin geniş güvenlik önlemleri altında stattan ayrıldı.

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MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçından sonra taraftarlar arasında olaylar çıktı
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