Premier Lig’deki gol düellosunu Liverpool kazandı

Anfield Stadı'nda oynanan maçta Liverpool, 20. dakikada Bernd Leno'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
Fulham, 24. dakikada Harry Wilson ile beraberliği yakalasa da Alexis Mac Allister, 38. dakikada Liverpool'u yeniden öne geçirdi.
Konuk ekip, 45+3. dakikada Kenny Tete'nin golüyle skoru 2-2'ye getirdi, 80. dakikada ise Bobby Armani Decordova-Reid ile 3-2 üstünlük yakaladı.
Pes etmeyen Liverpool, 87. dakikada Wataru Endo, 88. dakikada ise Trent Alexander-Arnold'un golleriyle mücadeleyi 4-3 kazanmasını bildi.
Liverpool, bu sonuçla puanını 31'e yükseltirken, Fulham 15 puanda kaldı.
CHELSEA 10 KİŞİYLE KAZANDI
Ligde oynanan diğer maçta Chelsea, konuk ettiği Brighton'ı 3-2 yendi.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 17. ve 65. dakikada (Penaltıdan) Enzo Fernandez, 21. dakikada ise Levi Colwill kaydetti.
Brighton'ın gollerini 43. dakikada Facundo Buonanotte ve 90+2. dakikada Joao Pedro attı.
Chelsea'de Conor Gallagher, 45. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Mavi-beyazlı ekip, bu galibiyetle puanını 19'a çıkarırken, Brighton 22 puanda kaldı.