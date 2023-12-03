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Giriş Tarihi: 3.12.2023 20:42

Recep Uçar: "Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz"

Recep Uçar: Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, iyi giden bir seri yakaladıklarını belirterek bu seriyi devam ettirmek istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trabzonspor'un zor deplasmanlardan biri olduğunu belirterek, "Trabzonspor deplasmanı en zor deplasmanlardan birisi. Abdullah Avcı, yönetiminde son 5 maçını kaybetmeyen bir Trabzonspor, bizde son 5 maçımızı kaybetmemiştik. O anlamda anlamlı bir maçtı. Trabzonspor takımının oyun planları üzerinde hazırlıklarımızı yapmıştık. Genel olarak baktığımızda oyuncularımız önemli bir reaksiyon gösterdi. Transfer tahtasından tutunda bir çok sıkıntılara rağmen oyuncularımız ve taraftarlarımızla birlikte kenetlenip bunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz" dedi.

Oyunda ilk yarının istedikleri gibi olmadığını belirten Uçar, "Maça geldiğimiz zaman oyun kalitesi olarak hem bizim adımıza hem Trabzonspor adına iyi geçmeyen bir ilk yarı yaşında, geçişlerde final tercihlerini maalesef yapamadık. Topun arkasında çok kötü durmadık. Trabzonspor ikinci yarıda topa sahip olsa da buna karşı iyi bir Kayserispor takımı vardı. Set hücumunda da ciddi pozisyonlar üreten bir takımdık. Finalleri yapamadık. 87 dakikada attığımız bir golle kazandığımız bir maç oldu. Bugün yaptığımız 5 değişiklik vardı. Hepsi iyi bir duruş gösterdi. Katkı sağladılar. Bizim adımıza giden iyi bir seri inşallah bu momentum devam ettiririz. Bizim yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Recep Uçar: "Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz"
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