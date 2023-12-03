Rize 90+2’de güldü

iki maçından 4 puan (1G-1B) çıkaranKonuk takım, henüz 6. dakikada Piatek'in sert vuruşuyla kilidi açarken Rizespor 5 dakika içindeveile öne geçti: 2-1. 45+1'de Başakşehir'in stoperi Opoku, üst üsteKaradeniz ekibinin kontrolünde geçen ikinci yarıda Volkan Babacan duvarı aşılamadı. Ancak uzatmalarda sahne alanRizespor 21 puana yükselirken Başakşehir 12'de kaldı.