Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Rize 90+2’de güldü
Giriş Tarihi: 3.12.2023

Rize 90+2’de güldü

Rize 90+2’de güldü
SON iki maçından 4 puan (1G-1B) çıkaran Çaykur Rizespor, sahasında RAMS Başakşehir'i uzatmalarda bulduğu golle 3-2 yıktı. Konuk takım, henüz 6. dakikada Piatek'in sert vuruşuyla kilidi açarken Rizespor 5 dakika içinde Olawoyin (12) ve Varesanovic (17) ile öne geçti: 2-1. 45+1'de Başakşehir'in stoperi Opoku, üst üste slalomlarla ceza sahasına girip eşitliği getirdi: 2-2. Karadeniz ekibinin kontrolünde geçen ikinci yarıda Volkan Babacan duvarı aşılamadı. Ancak uzatmalarda sahne alan Olawoyin, füzesiyle takımını 90+2'de galibiyete taşıdı. Rizespor 21 puana yükselirken Başakşehir 12'de kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ben Bu Cihana Sığmazam’da sürpriz isim! İlk tanıtım yayınlandı: Yer yerinden oynayacak
Esenyurt'ta çocuğuyla yürüyen kadını taciz etmişti: O sapık hakkında yeni gelişme
Dışişleri Sözcüsü: İsrail'in saldırıları meşru müdafaa kabul edilemez
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Naci Görür’den çok önemli deprem tahmini
Tartıştığı öğrenciye Filistin şalından rahatsız olduğunu söyleyen servis şoförüne gözaltı
‘Siz önce aç karnınızı doyurun’
Başkan Erdoğan BAE dönüşü soruları yanıtladı! 2 devletli çözüm vurgusu: Avrupa da bizim savunduğumuz tezleri sahiplendi!
Son dakika haberleri: Galatasaray geç açıldı, 2 golle kazandı! Aslan, maç fazlasıyla lider oldu…
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı! Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı kim olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Rize 90+2’de güldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA