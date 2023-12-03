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Giriş Tarihi: 3.12.2023 10:47

Son dakika Beşiktaş haberi: Yaralı Kartal çıkış arıyor

Son dakika Beşiktaş haberi: Yaralı Kartal çıkış arıyor

Teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay'ın gelmesinin ardından oynadığı iki maçı kazanan ancak Konferans Ligi'nde Club Brugge'dan İstanbul'da aldığı 5-0'lık mağlubiyetle şoka giren Beşiktaş, bugün Ankaragücü maçıyla Süper Lig'e dönüş yapacak.

Teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay'ın gelmesinin ardından oynadığı iki maçı kazanan ancak Konferans Ligi'nde Club Brugge'dan İstanbul'da aldığı 5-0'lık mağlubiyetle şoka giren Beşiktaş, bugün Ankaragücü maçıyla Süper Lig'e dönüş yapacak. Siyah-beyazlı ekip, başkentte çıkacağı karşılaşmayı kazanıp, yaralarını sarmayı hedefliyor. İki ekip arasında Ankara'da oynanan 51 lig maçının 28'ini Beşiktaş kazanırken, 17 müsabaka berabere bitti. Ankaragücü ise sadece 6 kez galip gelebildi.

TAKIMIN YARISI SAKAT

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Arthur Masuaku, Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Valentin Rosier, Jean Onana, Eric Bailly ve Tayfur Bingöl Ankaragücü maçının kadrosuna dahil edilmedi. Club Brugge maçı sonrasında eksiklerden dert yanan ve "Bir stoperim bile yok" diyen teknik direktör Çalımbay, Ankaragücü deplasmanı öncesi de aynı dertten müzdarip. Siyah-beyazlılarda Mert Günok'un kaleyi Ersin Destanoğlu'dan devralması beklenirken, eksiklerin çokluğunda Umut Meraş'ın Süper Lig'de bu sezon ilk kez 11'de yer alma ihtimali oldukça yüksek.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Yaralı Kartal çıkış arıyor
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