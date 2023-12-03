Son dakika Galatasaray haberi: UEFA’dan çirkin Filistin planı! Galatasaray maçında...

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde özellikle son dönemde çıktığı maçlarda ciddi hakem hatalarıyla karşı karşıya kalan Galatasaray, bu duruma tepki göstermişti. Bu hataların sarı-kırmızılı camianın İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki göstermesi ve Filistin'e destek vermesinin ardından başlaması ise dikkat çekti.

YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

UEFA yetkililerinin son olarak Manchester United karşılaşmasında RAMS Park'ta açılan Filistin bayrakları ve Filistin'e destek pankartlarını gözlemci raporuna eklediği öğrenildi. Galatasaray yönetimi de UEFA kulislerinde durumu yakından takip ediyor.