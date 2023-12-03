Son dakika: İsmail Kartal’dan Fred kararı! Sivasspor maçı öncesi...

FRED VE İSMAİL YÜKSEK BİRLİKTE OYNAYACAK

Bu bölgeden Miha Zajc'ın performansından memnun olmayan deneyimli hoca, geçmişte olduğu gibi Fred ve İsmail Yüksek'i birlikte oynatarak planını hayata geçirmeyi amaçlıyor.