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Giriş Tarihi: 3.12.2023 11:01 Son Güncelleme: 3.12.2023 11:09

Son dakika: İsmail Kartal'dan Fred kararı! Sivasspor maçı öncesi...

Son dakika: İsmail Kartal’dan Fred kararı! Sivasspor maçı öncesi...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de yarın Sivasspor ile karşı karşıysa gelecek olan Fenerbahçe, 6-1'lik Nordsjælland mağlubiyeti sonrası bu maçı kazanarak derbi öncesi moral depolamak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal, bir süredir sakat olan Fred için kararını verdi.

Konferans Ligi'ndeki 6-1'lik Nordsjaelland mağlubiyetiyle büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe, yarın evinde ağırlayacağı Sivasspor'u mağlup ederek biraz olsun moral bulmak istiyor.

FRED YENİDEN SAHALARA DÖNÜYOR

Karşılaşma öncesi sarı-lacivertliler için en büyük teselli, sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan uzak olan Fred'in tekrar sahalara dönecek olması.

Brezilyalı yıldızın hazır hale gelmesiyle eli güçlenen teknik direktör İsmail Kartal, daha önce uyguladıkları boğucu presle, rakibi orta sahada bitirme ve hızlı hücuma çıkma stratejisini yeniden uygulama imkânına sahip olacak.

FRED VE İSMAİL YÜKSEK BİRLİKTE OYNAYACAK

Bu bölgeden Miha Zajc'ın performansından memnun olmayan deneyimli hoca, geçmişte olduğu gibi Fred ve İsmail Yüksek'i birlikte oynatarak planını hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe'de yeşil sahalara dönüşü merakla beklenen bir diğer futbolcu Aleksander Djiku ise bu hafta riske edilmeyecek ve Beşiktaş derbisine saklanacak.

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Son dakika: İsmail Kartal'dan Fred kararı! Sivasspor maçı öncesi...
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