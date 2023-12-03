Son dakika: İsmail Kartal’dan Fred kararı! Sivasspor maçı öncesi...

Konferans Ligi'ndeki 6-1'lik Nordsjaelland mağlubiyetiyle büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe, yarın evinde ağırlayacağı Sivasspor'u mağlup ederek biraz olsun moral bulmak istiyor.
FRED YENİDEN SAHALARA DÖNÜYOR
Karşılaşma öncesi sarı-lacivertliler için en büyük teselli, sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan uzak olan Fred'in tekrar sahalara dönecek olması.
FRED VE İSMAİL YÜKSEK BİRLİKTE OYNAYACAK
Bu bölgeden Miha Zajc'ın performansından memnun olmayan deneyimli hoca, geçmişte olduğu gibi Fred ve İsmail Yüksek'i birlikte oynatarak planını hayata geçirmeyi amaçlıyor.
Fenerbahçe'de yeşil sahalara dönüşü merakla beklenen bir diğer futbolcu Aleksander Djiku ise bu hafta riske edilmeyecek ve Beşiktaş derbisine saklanacak.