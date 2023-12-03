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Giriş Tarihi: 3.12.2023 15:04 Son Güncelleme: 3.12.2023 15:09

Trabzonspor - Kayserispor maçının ilk 11'leri belli oldu!

Trabzonspor - Kayserispor maçının ilk 11’leri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Denswil Eren, Berat, Abdülkadir, Pepe, Visca, Trezeguet, Onuachu

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Cardoso, Karimi, Kemen, Ramazan, Boa Morte, Thiam

TRABZONSPOR - MONDİHOME KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Mondihome Kayserispor maçı 3 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

YENİLGİSİ YOK

Trabzonspor'da ikinci kez göreve gelen Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı 5 maçta yenilgi almadı. Avcı 3 galibiyet (Alanyaspor, Fenerbahçe ve Konyaspor), 2 beraberlik (Karagümrük, Sivasspor) ile 2023 yılının en uzun serisini yakaladı.

Karadeniz ekibi, Avcı ile bu sezon 2.2 puan ortalamasıyla oynuyor. Bordo-mavililer, ilk sezonunda Avcı ile 2.03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-22'de 2.13, görevinden ayrıldığı dönemde 1.65 puan ortalaması elde etmişti.

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Trabzonspor - Kayserispor maçının ilk 11'leri belli oldu!
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