A Milli Kadın Futbol Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası: Gerekirse erkek takımı da yönetirim!

A Milli Kadın Futbol Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Futbol Plus'ta Ceren Dalgıç'a verdiği röportajda ulaştıkları başarının detaylarını aktarırken bu süreçteki motivasyonlarını da açıkladı.



Taraftarların desteğinin oyuncuların başarısı üzerindeki etkisine dikkat çeken Kıragası, destek veren Dursun Özbek, Ali Koç, Ertuğrul Doğan ve Süleyman Hurma gibi kulüp başkanlarına da teşekkür etti.

Kadın futbolunun gelişmesinin ne kadar değerli olduğunu dile getiren başarılı teknik direktör, gelecek nesillere örnek olmanın da gururuna da dikkat çekti.



Kıragası, kadın futboluna yapılacak yatırımın kıymetli olduğunu belirtirken bu noktada yatırım veren tüm destekçilere teşekkürlerini iletti.



Ayrıca Necla Güngör, ilerleyen dönemlerde erkek futbol takımı yönetme hedefi olduğundan bahsederken, geçmişte 8 yıl Süper Lig'de yardımcı antrenörlük yaptığını da açıkladı.



Necla Güngör Kıragası röportajının tamamını izlemek için linke tıklayın...