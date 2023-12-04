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Giriş Tarihi: 4.12.2023 10:40 Son Güncelleme: 4.12.2023 10:53

Adana Demirspor'da Kluivert'la yollar ayrıldı!

Adana Demirspor’da Kluivert’la yollar ayrıldı!

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak olan Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Yılport Samsunspor'a 3-2 mağlup olan Adana Demirspor'da son dakika gelişmesi yaşandı.

Sports Digitale'in haberine göre; Mavi Şimşekler'de Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile sözleşme feshi resmileştikten sonra ayrılıkla ilgili duyuru yapacak.

KLIVERT'IN KARNESİ
Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak olan Adana Demirspor'da teknik direktör sorunu çözülmezse kulüp antrenörü Serkan Damla takımın başında olacak.

Adana Demirspor'la sezon öncesi sözleşme imzalayan 47 yaşındaki teknik adam, mavi-lacivertli takımın başında görev aldığı 20 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ile 6 yenilgi aldı ve 1.50 puan ortalamasını tutturdu.

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Adana Demirspor'da Kluivert'la yollar ayrıldı!
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