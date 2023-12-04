Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Anadolu Efes'ten Beaubois ve Clyburn açıklaması!
Giriş Tarihi: 4.12.2023 17:02

Anadolu Efes'ten Beaubois ve Clyburn açıklaması!

AA
Anadolu Efes’ten Beaubois ve Clyburn açıklaması!

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda Rodrigue Beaubois ve Will Clyburn'ün tedavilerinin sürdüğü bildirdi.

Anadolu Efes kulübünden yapılan açıklamada, "İkinci kaptanımız Rodrigue Beaubois'nın üst arka adale bölgesinde yaşadığı sakatlık ve başarılı oyuncumuz Will Clyburn'ün ayak tabanında yaşadığı yaralanmanın ardından tedavileri sürmektedir. Takım doktorumuz Uğur Diliçıkık, Beaubois'nın yaklaşık 3 hafta ve Clyburn'ün de yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtmiştir." denildi.

Rodrigue Beaubois takımının Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor maçında sakatlanırken, Clyburn ise THY Avrupa Ligi'ndeki Kızılyıldız karşılaşmasında aynı sıkıntıyı yaşamıştı.

Her iki oyuncu, Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde yarın Panathinaikos ile yapacağı karşılaşmada görev alamayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'dan BM'ye Filistin tepkisi: Gazze'de akan kanı durdurmadı
Meral Akşener geri adım atacak mı? CHP'li Özel: İki planımız var...
Ben Bu Cihana Sığmazam’da sürpriz isim! İlk tanıtım yayınlandı: Yer yerinden oynayacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın 35. başkanı Hasan Arat oldu! Oy sayma işlemi sona erdi...
Çarşı buna karşı değil mi?
Son dakika: Kızıldeniz'de ABD savaş gemisine saldırı
Son dakika: İsmail Kartal'dan Fred kararı! Sivasspor maçı öncesi...
Gözleri dahil her yerine dövme yaptırdı! Son paylaşımı takipçilerini şoke etti: İltihaplar ve açık yaralar…
Deprem... Son durum raporu
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Efes'ten Beaubois ve Clyburn açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA