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Giriş Tarihi: 4.12.2023 15:20

Arsenal, Thomas Partey'i satıyor

Arsenal, Thomas Partey’i satıyor

Premier Lig'in lideri Arsenal'in adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Thomas Partey'i kış transfer döneminde satmaya hazırlandığı belirtildi.

Süper Lig devleriyle de adı geçen Thomas Partey için yeni bir iddia geldi. ESPN'de yer alan habere göre, Arsenal'in bu sezon sakatlığı sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Partey'i satmamaya hazır olduğu belirtildi.

HATA YAPMAK İSTEMİYOR
Ligde Manchester City'nin önünde lider konumda olan Arsenal, bu kez şampiyonluğu kaptırmak istemiyor. Kadrosunu bu anlamda güçlendirmek için kolları sıvayan İngiliz ekibinin, nokta atışı transferler yapabilmek için bazı oyuncularla yollarını ayıracağı aktarıldı.

Bu oyuncuların başında ise Thomas Partey geliyor. Arsenal, hem maaş yükünden kurtulmak hem de kadroda yer açmak için 30 yaşındaki Ganalı oyuncu ile ayrılık kararı aldığı ifade edildi.

JUVENTUS HAMLE YAPABİLİR
Öte yandan İtalyan devi Juventus'un Ganalı orta saha ile yakından ilgilendiği ve kısa süre içinde hamle yapabileceği kaydedildi. Oyuncu ile daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği biliniyordu. Sakatlığı sebebiyle Ocak 2024'e kadar forma giyemeyeceği belirtilen Partey, İngiliz ekibiyle bu sezon sadece 4 maça çıkabildi.

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Arsenal, Thomas Partey'i satıyor
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