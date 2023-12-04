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Giriş Tarihi: 4.12.2023 13:57

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda ilerlemek istiyor

AA
Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası’nda ilerlemek istiyor

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 7 Aralık Perşembe günü sahasında Bucaspor 1928 ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, kupada ilerlemek istediklerini söyledi.

İlhan Palut, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nın camia açısından önemli olduğunu belirtti. Kupada mücadeleyi asla bırakmak istemediklerini aktaran Palut, "Perşembe günü elbette kadroda bazı değişiklikler olabilecek. Kadrodaki değişiklikler maçın önemini belirlemiyor. Bütün oyunculara güveniyoruz. Bu maçta sahada olan oyuncularımız da bu güvenin karşılığını verecektir. Perşembe günü kazanmak istiyoruz. Kazanmanın her türlüsü çok güzel. Lig, kupa veya özel maç olarak bakmıyoruz. Kupada ilerlemek, bunun da ilk adımını perşembe günü atmak istiyoruz" diye konuştu.

"SON 3 MAÇTA 7 PUAN TOPLAMAYI BAŞARDIK"
Anadolu takımları açısından Türkiye Kupası'nın başarı için daha önemli bir yol olduğuna değinen Palut, bu bilinçle hareket edeceklerini ve kadro derinliğini buna göre kullanacaklarını vurguladı.

Ligde son oynadıkları RAMS Başakşehir maçında alınan galibiyetin çok değerli olduğunu vurgulayan Palut, "Son iki haftada toparlanma eğilimi yakalamıştık. Başakşehir galibiyeti ile bunu perçinledik. Son 3 maçta 7 puan toplamayı başardık. Lig periyoduna maç maç bakıyoruz. Şimdi kupanın ardından çok zor bir MKE Ankaragücü deplasmanına çıkacağız. Amacımız oradan da oyun planımıza sadık kalarak iyi bir sonuçla Rize'ye dönebilmek." ifadelerini kullandı.

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Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda ilerlemek istiyor
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