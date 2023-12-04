Fred: Yüzde yüzüme ulaşmak için çaba göstereceğim

Fred, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 yendikleri maçın ardından Ülker Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galibiyet aldıkları için mutlu olduğunu söyleyen Fred, "Zor bir süreçten geçiyorduk. Özellikle son aldığımız mağlubiyet kolay değildi ama kendi aramızda konuştuk ve bir cevap vermemiz gerektiğini düşündük. İyi bir dönüş yaptığımızı düşünüyorum. Aldığımız sonuçtan dolayı mutluyum. Sakatlıktan döndüğüm için de mutluyum. Benim için kolay bir ay olmadı ama sağlık ekibimizin yardımıyla üstesinden geldim. Onlara da teşekkür ediyorum. Şimdi yapmam gereken şey yüzde yüzümle oynamak." ifadelerini kullandı.

Sakatlık süreciyle ilgili konuşan Brezilyalı oyuncu, "Her gün çok fazla çalıştım. Sağlık ekibimizin ve doktorun verdiği tedaviyi uyguladım. Benim için kolay bir süreç değildi. Bu tür şeylerin psikolojik etkisi de oluyor çünkü sahada olup takımınıza yardım etmek istiyorsunuz. Bugün dönünce iyi bir performans çıkardığımı düşünüyorum. Takım da iyi bir performans gösterdi. Bir an önce yüzde yüzüme ulaşmak için çaba göstereceğim." diye konuştu.