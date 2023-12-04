Kopenhag cephesinden Okan Buruk’a tepki: Saygısızca

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakipleri Bayern Münih ile Kopenhag arasında oynanan maçla ilgili sözleri Danimarka takımında tepkiyle karşılandı.

Okan Buruk, Kopenhag'ın gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Bayern ile deplasmanda 0-0 berabere kalması hakkında "Bayern Münih'in Kopenhag'a puan vermesi hayal kırıklığı oluşturdu. Bayern ilk defa rotasyon yaptı ve maç içerisinde de çok kazanmak istiyormuş gibi bir oyun sergilemedi" ifadelerini kullanmıştı.

RASMUS FALK: İKİ TAKIMA DA SAYGISIZLIK

Buruk'un bu sözlerine Danimarka takımının orta saha oyuncusu Rasmus Falk tepki gösterdi. Kopenhag'ın Danimarka Ligi'nde Aarhus GF'ye 2-1 yenildiği maç sonrası konuşan Falk "Orada bizim ve Bayern'in ortaya koyduğu oyunla ilgili söylenen bu sözler her iki takıma karşı da saygısızca görünüyor. Bayern Münih hiçbir şekilde geri adım atan bir takım izlenimine sahip değildi" diye konuştu.

PARKEN STADI'NDA FİNAL GİBİ MAÇ

Kopenhag, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında 12 Aralık Salı günü Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı kırmızılıları 2000 yılında UEFA Kupası'nı kaldırdığı Parken Stadı'nda oynanacak müsabaka sonucunda Bayern Münih'in ardında gruptan çıkarak son 16 turuna kalan takım belli olacak.