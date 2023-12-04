Liverpool ve Arsenal’ın Kenan Yıldız savaşı

A Milli Takım'ın Berlin'de Almanya ile karşılaştığı hazırlık maçına attığı golün yanı sıra gösterdiği performansla damga vuran Kenan Yıldız, devlerin transfer listesine girmeye başladı. İngiliz ekipleri genç golcüyü kadrosuna katmak için hamle yaptığı iddia edildi.

TEAMtalk'ta yer alan habere göre Liverpool'un Sportif Direktörü Jorg Schmadtke, Jürgen Klopp ile yaptığı görüşmenin ardından Kenan Yıldız için temlasarını hızlandırma kararı aldı. Haberde Schmadtke'nin Kenan Yıldız'ı Roberto Firmino gibi gizli bir forvet olarak oynayabilecek biri olarak gördüğü bilgisine yer verildi.

ARSENAL DA DEVREDE

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Liverpool'un ardından Arsenal de Kenan Yıldız içni Ocak ayında girişimde bulunacak. Juventus'un büyük bir potansiyele sahip olduğu düşünülen Kenan Yıldız'ı Ocak ayında göndermek istemediği belirtilen haberde İtalyan devinin düşük bir bonservis bedeli karşılığında Kenan'ın ayrılığına izin vermeyecek. Haberde Juventus'un mali durumunun kötü olması sebebiyle Kenan Yıldız için gelecek yüksek tekifleri değerlendirebileceği aktarıldı.