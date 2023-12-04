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Giriş Tarihi: 4.12.2023 17:06 Son Güncelleme: 4.12.2023 17:18

Pepe'den Trabzonspor'a kötü haber!

YUNUS EMRE SEL
Pepe’den Trabzonspor’a kötü haber!

Trabzonspor'da sakatlıklar devam ediyor. Fırtına'nın Kayserispor ile oynadığı maçta sakatlanan Pepe de çekilen MR sonucunda kas yaralanması tespit edildi.

Trabzonspor'un Kayserispor ile oynadığı maçta sakatlanan Pepe de çekilen MR sonucunda kas yaralanması tespit edildi. Oyuncunun iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

PEPE'NİN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Trabzonspor: "Nicolas Pepe'nin bugün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst arka bölgesinde kas (hamstring grubu) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."

Pepe, Kayserispor maçının 38. dakikasında sakatlanmış ve yerini Bakasetas'a bırakmıştı.

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Pepe'den Trabzonspor'a kötü haber!
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