Pepe’den Trabzonspor’a kötü haber!

Trabzonspor'un Kayserispor ile oynadığı maçta sakatlanan Pepe de çekilen MR sonucunda kas yaralanması tespit edildi. Oyuncunun iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
PEPE'NİN TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Trabzonspor: "Nicolas Pepe'nin bugün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst arka bölgesinde kas (hamstring grubu) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."
Pepe, Kayserispor maçının 38. dakikasında sakatlanmış ve yerini Bakasetas'a bırakmıştı.