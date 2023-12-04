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Giriş Tarihi: 4.12.2023 23:55

Sivasspor cephesinden bomba açıklama! "VAR'da hakem var mı yok mu?"

İHA
Sivasspor cephesinden bomba açıklama! VAR’da hakem var mı yok mu?

Sivasspor Kulübü Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada mücadelenin hakeminin genel olarak takdir haklarını Fenerbahçe’den yana kullandığı söyleyerek, “Biz VAR'da hakem var mı yok mu merak ediyoruz” dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu gecenin futbol adına kara bir gece olduğunu aktaran Karagöl, "Açık bir şekilde durum 1-0 iken penaltımız verilmedi. 2-1'i yakaladıktan sonra oyunun üstünlüğünü sağladık ama sonrasında defans oyuncumuza yapılan faul neticesinde 3. golü yedik. Biz VAR'da hakem var mı yok mu merak ediyoruz. Biz bu VAR'ın ismini değiştirelim ve adını yok yapalım. Bu pozisyonları nasıl değerlendiriyorlar anlamıyorum. Fenerbahçe'nin pozisyonunda hakemin penaltıyı görüp ofsaytı görmemesi de çok manidar. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Maçın neticesi önceden mi ayarlanıyor anlamıyoruz. Türk futbolunun adına ne yapmamız gerekiyorsa yapıyoruz. Maalesef futbolun paydaşları üzerine düşen görevi yapmıyorlar." şeklinde konuştu.

"BUNDAN SONRA VAR'I DEĞİL, YOKU KONUŞACAĞIZ"

Mücadelenin hakeminin genel olarak takdir haklarının Fenerbahçe'den yana kullandığını vurgulayan Karagöl, "Takımımızın performansından memnunduk. Geriye düştük ama hoca penaltıyı verse her şey farklı olacaktı. Top o zaman da hep bizdeydi. Devreye giren hakem, oyunu çevirdi ve bizim oynamamıza gerek kalmadı. Maçı tek bir standartta yönetmedi. Hiçbir şey yapamayız. Burada oynar oynar gideriz. Yapacak bir şey yok. Ben aslında Türk futbolu için üzülüyorum. Bundan sonraki haftalarda ne kadar yorum yapsak da maalesef bu düzen böyle devam edecek. Bundan sonra VAR'ı değil, yoku konuşacağız" ifadelerini kullandı.

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Sivasspor cephesinden bomba açıklama! "VAR'da hakem var mı yok mu?"
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