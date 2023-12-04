SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Chamberlain kendini aştı

İngiliz futbolcu, daha önce 21 Ekim 2023 tarihinde siyah-beyazlı ekibin 2-1 kaybettiği Galatasaray derbisinde ağları sarsmıştı. Toplamda 3 gole ulaşan 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Premier Lig'de forma giydiği son iki sezonda attığı gol sayısına daha şimdiden ulaştı. Chamberlain'ın deplasmanda kaydettiği iki gol de oyuna sonradan girdiği maçlarda geldi.

1 puanın yenilgiden iyi olduğunu belirten başarılı futbolcu, "Buna karşın sonuçtan dolayı üzgünüz. Sahaya üç puan için çıkmıştık. Sonuç olarak beraberlik adil gibi gözüküyor. Önümüzdeki hafta F.Bahçe'ye karşı çok önemli bir maça çıkacağız. Kazanıp rahat bir nefes almak istiyoruz" ifadelerini kulandı.