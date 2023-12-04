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Giriş Tarihi: 4.12.2023 09:42 Son Güncelleme: 4.12.2023 09:43

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Chamberlain kendini aştı

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Chamberlain kendini aştı

Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Alex Oxlade-Chamberlain, 43 günlük gol hasretine Ankaragücü karşısında son verdi. 30 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de forma giydiği son iki sezonda attığı gol sayısına (3) daha şimdiden ulaştı.

İngiliz futbolcu, daha önce 21 Ekim 2023 tarihinde siyah-beyazlı ekibin 2-1 kaybettiği Galatasaray derbisinde ağları sarsmıştı. Toplamda 3 gole ulaşan 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Premier Lig'de forma giydiği son iki sezonda attığı gol sayısına daha şimdiden ulaştı. Chamberlain'ın deplasmanda kaydettiği iki gol de oyuna sonradan girdiği maçlarda geldi.

1 puanın yenilgiden iyi olduğunu belirten başarılı futbolcu, "Buna karşın sonuçtan dolayı üzgünüz. Sahaya üç puan için çıkmıştık. Sonuç olarak beraberlik adil gibi gözüküyor. Önümüzdeki hafta F.Bahçe'ye karşı çok önemli bir maça çıkacağız. Kazanıp rahat bir nefes almak istiyoruz" ifadelerini kulandı.

DEPLASMANDA 14 PUAN BIRAKTI
Beşiktaş, bu sezon deplasman maçlarında bir türlü istediği sonuçları alamıyor. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de dış sahada oynadığı 8 karşılaşmanın 3'ünü kazanırken, 4'ünü kaybetti. Dün akşamki sonuçla birlikte ilk beraberliğini aldı.

Deplasmanda kaybettiği 14 puan, Siyah-Beyazlı ekibin şampiyonluk yarışında çok gerilere düşmesine neden oldu. İşte Beşiktaş'ın dış saha performansı: Karagümrük: 0-1, Trabzonspor: 3-0, Adana Demirspor: 4-2, Konyaspor: 0-2, Galatasaray: 2-1, Antalyaspor: 3-2, Samsunspor: 1-2, Ankaragücü: 1-1.

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