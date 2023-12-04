Son dakika: Fenerbahçe, Sivasspor’u konuk ediyor! Kritik maçta 11’ler belli oldu...

Süper Lig'de haftanın son maçı Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanacak. Ülker Stadı'nda yapılacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Sivasspor; Modou Barrow, Emrah Başsan ve Gerson Rodrigues'in sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almadığını açıkladı.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Camara, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Njie, Saiz, Burak, Manaj.
Ligde son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, EMS Yapı Sivasspor'u da mağlup ederek yoluna kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor.
Haftaya 34 puan ve averajla lider olarak giren İsmail Kartal'ın öğrencileri, şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.
SİVASSPOR 15 PUANDA
Ligde geride kalan 13 haftada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekibin 15 puanı bulunuyor.
Sivasspor'da, Fenerbahçe maçı öncesinde golcü oyuncu Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor.
Süper Lig'de bu sezon 3'er sarı kart gören forvet Rei Manaj ve defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ceza sınırında yer alıyor.