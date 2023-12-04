Son dakika Galatasaray haberi: Ziyech’in yeri artık garanti!

Sezon başında birçok dünya yıldızını kadrosuna katan Galatasaray'ın en isabetli transferi Davinson Sanchez oldu. Başta Ndombele olmak üzere yenilerden beklediği katkıyı alamayan Okan Buruk'un, Zaha ısrarı olumlu sonuç verdi. Ankaragücü, Manchester United ve Kasımpaşa maçlarında attığı gollerle galibiyeti getiren Fildişi Sahilli yıldız, ilk 11'in bankosu oldu. Sanchez ve Zaha'dan sonra Hakim Ziyech de hocasının gözüne girdi.



UZAKTAN AVLIYOR

Faslı yıldız, uzaktan şutlarına güvenen hocasını Başakşehir ve Manchester United maçlarının ardından Pendik deplasmanında da mahcup etmedi. Ziyech artık hücum hattının vazgeçilmezi konumunda.



YENİ SOL BEK BARIŞ ALPER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hücum hattının her bölgesinde (forvet, forvet arkası, sağ ve sol açık) kullandığı Barış Alper Yılmaz'dan şimdi de sol bek yarattı! Kazımcan'ın performansı ile hayal kırıklığı yaşattığı Pendikspor maçının ikinci yarısında savunmanın soluna geçen Barış Alper, tam not aldı. 2000 doğumlu milli oyuncu, sol bek rotasyonuna eklendi. Alman kulüpleri tarafından yakından takip edilen Barış Alper, hocası Buruk'un jokeri.



TARİHİ SEZON

G.Saray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde rekor bir performansa imza attı. Sarı- kırmızılılar; 12 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle 37 puan toplayıp 14 maçlık periyotlar itibarıyla kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcını yaptı. Ayrıca ilk 8 deplasman müsabakasında 19 puan toplayan Aslan, bundan daha yüksek bir puanı en son 2000-2001'de (21) almıştı. Öte yandan Cimbom, 1987-88 sezonundan bu yana en az gol yediği (8) sezonu yaşıyor.